Yargı'nın Hakime Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu Instagram'da çok farklı! Pozlarıyla nefes kesiyor

Yargı dizisinde hayat verdiği Hakime Neva karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızını parlattı.

Başak Gümülcinelioğlu, dizinin final yapmasının ardından Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Hakime Neva karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gümülcinelioğlu, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

ASIL MESLEĞİ MİMARLIK

22 Ekim 1991 tarihinde dünyaya gelen Başak Gümülcinelioğlu, mimar olan ablasının izinden giderek Bahçeşehir Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yüksek lisans yapan Gümülcinelioğlu, eğitimine devam ederken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Ardından Londra LAMDA Oyunculuk Okulu'nda Drama ve Kamera Önü Oyunculuk dersleri alan ünlü oyuncu, Türkiye'ye dönüp İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 3 yıl çalıştı.

2016 yılında ilk kamera önü deneyimini Fox TV'de yayınlanan Kalbim Yangın Yeri dizisiyle yaşayan oyuncu, 8. Gün, Kızım gibi dizilerde ufak rollerde oynadı.

2020 yılında rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle adından söz ettiren güzel isim, aynı dizide Ferit karakterini canlandıran Çağrı Çıtanak ile aşk yaşamaya başladı.

ŞARKI SÖYLEMEYİ SEVİYOR

Mimarlık ve oyunculuk ile ilgilenen Başak Gümülcinelioğlu'nun başarılı olduğu bir diğer alan ise şarkı söylemek.

Kendisi kadar güzel olan sesi, oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi için yaptığı 'Sen Çal Kapımı' şarkısı ile birçok ödülün sahibi oldu.

INSTAGRAM'DA BAMBAŞKA BİRİ!

Yaegı dizisinde Hakime Neva karakteri ile büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Instagram'da adeta bambaşka biri.

Gümülcinelioğlu, 1.6 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı birbirinden güzel fotoğraflarla takipçilerini büyülüyor.