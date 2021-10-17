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    Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu oyuncu kardeşi ile şaşırttı! Meğer aynı dizidelermiş

    Son dönemde rol aldığı Aşk 101 ve Yargı dizileri ile adından söz ettiren Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu'nu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ağabey-kardeşin benzerliği dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 18:02
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    Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu oyuncu kardeşi ile şaşırttı! Meğer aynı dizidelermiş

    Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'da Savcı Ilgaz karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

    Aşk 101 ve Yargı dizilerinde başrolü paylaştığı Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Kaan Urgancıoğlu, özel hayatı ile de merak ediliyor.

    2 milyona yakın takipçisi bulunan Kaan Urgancıoğlu, sosyal medya paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor.

    Kaan Urgancıoğlu, son olarak kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Can Urgancıoğlu ile çekilmiş karesini paylaştı.

    Ağabey-kardeşin pozları, adeta beğeni yağmuruna tutulurken "İkiz gibiler!" yorumları yapıldı.

    KARDEŞİ İLE BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

    40 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu'nun 31 yaşındaki kardeşi Can Urgancıoğlu ile benzerlikleri dikkati çekti.

    Takipçileri, Can için ''Kaan'ın sarışın hali.'' yorumlarında bulundu.

    Yargı nın Ilgaz ı Kaan Urgancıoğlu oyuncu kardeşi ile şaşırttı! Meğer aynı dizidelermiş #1

    KARA SEVDA DİZİSİNDE ROL ALMIŞ

    Ağabeyinin izinden giderek oyunculuk yolunda ilerleyen Can Urgancıoğlu, abisi ile birlikte ''Kara Sevda'' dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

    İşte şimdilerde Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı olarak ekranlarda boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi...

    Yargı nın Ilgaz ı Kaan Urgancıoğlu oyuncu kardeşi ile şaşırttı! Meğer aynı dizidelermiş #2

    Yargı nın Ilgaz ı Kaan Urgancıoğlu oyuncu kardeşi ile şaşırttı! Meğer aynı dizidelermiş #3

    Yargı nın Ilgaz ı Kaan Urgancıoğlu oyuncu kardeşi ile şaşırttı! Meğer aynı dizidelermiş #4

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