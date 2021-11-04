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    Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'ndan Pınar Deniz'e özel mesaj: Avukat Hanım...

    Pınar Deniz, Yargı dizisiyle seyircisinin karşısına çıktı. Ceylin karakterine hayat veren oyuncu, bugün yeni yaşını kutluyor. Deniz'in partneri Kaan Urgancıoğlu ise doğum gününü pas geçmedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 20:46
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 20:47
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    Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'ndan Pınar Deniz'e özel mesaj: Avukat Hanım...

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu bir araya getirdi.

    İkilinin hem uyumu hem de oyunculukları göz doldururken, dizi Pazar günü reytinglerinde zirveyi zorlamaya başladı.

    Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi, sosyal medyanın dilinden düşmüyor.

    Dizinin oyuncularından Pınar Deniz bugün yeni yaşını kutlarken, partneri Urgancıoğlu ise bu özel günü es geçmedi.

    Oyuncu rol arkadaşının doğum günü için, Instagram'ın hikaye kısmından bir paylaşım yaptı.

    "AVUKAT HANIM.."

    Yargı’nın başrolünde yer alan Pınar Deniz 28 yaşına bastı. Dizide oyuncuya başrolde eşlik eden Kaan Urgancıoğlu, partnerinin doğum gününü kutladı.

    Urgancıoğlu sosyal medya hesabından diziden bir kare paylaşarak "Nice mutlu, başarılı senelere avukat hanım" notunu düştü.

    Yargı nın Ilgaz ı Kaan Urgancıoğlu ndan Pınar Deniz e özel mesaj: Avukat Hanım... #1

    Yargı nın Ilgaz ı Kaan Urgancıoğlu ndan Pınar Deniz e özel mesaj: Avukat Hanım... #2

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