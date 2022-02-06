Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Dile kolay, 8 yıldır beraberler...

Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Ilgaz karakteriyle adından söz ettiren Kaan Urgancıoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı. Urgancıoğlu'nun 8 yıldır sır gibi sakladığı sevgilisi de oyuncu çıktı.

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde başrolü paylaştığı Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da kendine hayran bırakıyor.

Instagram'da 2.3 milyon takipçisi bulunan Urgancıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

40 yaşındaki oyuncu, özel hayatı ile de merak edilip araştırılıyor. Özellikle yakışıklı oyuncunun sevgilisinin olup olmadığı merak ediliyordu.

Hakkında araştırma yapanlar, Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı.

8 YILDIR ZEYNEP OYMAK İLE BİRLİKTE

Özel hayatıyla araştırma konusu olan başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sekiz yıldır Kiralık Aşk, Söz gibi dizilerde boy gösteren Zeynep Oymak ile aşk yaşıyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Oymak, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Oymak, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞLER

Kaan Urgancıoğlu'nun, 2016 yılındayken iki yıldır birlikte olduğu Zeynep Oymak ile evlilik kararı aldığı iddia edilmişti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın mayıs ayında düğününe beraber katılan çiftin ailelerini tanıştırdığı ortaya çıkmıştı.

2017 yılının yazı için evlilik hazırlıkları yapan çift, daha sonra bu kararından vazgeçti.