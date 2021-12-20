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- Yargı'nın 'Katil Engin'i Onur Durmaz sosyal medyada bambaşka! Dizideki hallerini unutun...
Yargı'nın 'Katil Engin'i Onur Durmaz sosyal medyada bambaşka! Dizideki hallerini unutun...
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 20:41
Sezonun sevilen dizisilerinden Yargı, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicinin dikkatini canlı tutmayı başarıyor.
Don haftaların öne çıkan ismi ise şüphesiz ‘Engin’ rolündeki Onur Durmaz oldu…
Dizide Engin karakteriyle milyonların kötü karakteri olan Onur Durmaz, diziye veda etti.
Ceylin'in kardeşi İnci'nin katili olan Engin, işleri içinden çıkılmaz bir hale sokmuştu. Son bölümde ise ölü bulunmasıyla şüphe okları Ceylin'e çevrilirken, izleyicilerde büyük merak yarattı.
YARGI'NIN ENGİN'İNE BİR DE INSTAGRAM'DAN BAKIN
Oyuncunun sosyal medya paylaşımlarının altına takipçileri tarafından; ‘Sen ölürsen hayatta izlemem Yargı’yı, ‘Umarım ölmemişsindir’, ‘Lütfen diziden çıkmamış ol’ şeklinde pek çok yorum yapıldı.
30 yaşındaki başarılı oyuncu, Instagram'da dizideki karakterinden bambaşka bir profile sahip.
"Katil Engin" rolündeki Durmaz'ın paylaşımlarını görenler, gerçekten şaşırıyor.
İşte Yargı'nın Engin'i Onur Durmaz'ın Instagram'daki halleri...