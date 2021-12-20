Haberler

Medya Haberleri

Yargı'nın 'Katil Engin'i Onur Durmaz sosyal medyada bambaşka! Dizideki hallerini unutun...

Yargı'nın 'Katil Engin'i Onur Durmaz sosyal medyada bambaşka! Dizideki hallerini unutun...

Onur Durmaz'ın canlandırdığı Yargı dizisine damga vuran karakter "Engin", ölerek diziye veda etti. Akabinde ise Onur Durmaz, izleyicilerin merak konusu oldu.