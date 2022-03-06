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    • Yargı'nın Laçin'i meğer Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızıyla evliymiş! Büyük aşkın meyvelerine bakın...

    Yargı'nın Laçin'i meğer Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızıyla evliymiş! Büyük aşkın meyvelerine bakın...

    Yargı dizisinde Laçin karakterine hayat veren Nilgün Türksever'in özel hayatı mercek altına alındı. Türksever'in Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 16:13
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    Yargı'nın Laçin'i meğer Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızıyla evliymiş! Büyük aşkın meyvelerine bakın...

    1977 yılında Bursa'da dünyaya gelen Nilgün Türksever, 1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.

    2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünü kazanan Nilgün Türksever, 2005 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na katıldı.

    Şehir tiyatrosu tarafından düzenlenen kurslarda eğitmen olarak görev alan Türksever, eğitim çalışmalarını farklı yaş gruplarına yönelik Yaratıcı Drama çalışmaları ile sürdürüyor.

    Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Zerrin Taşdemir karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Türksever, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Hicran karakteriyle tanındı.

    Başarılı oyuncu, şimdilerde Kanal D ekranalrında yayınlanan Yargı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Laçin karakterine hayat veren Türksever, sergilediği performansla beğeni topluyor.

    Güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü oyuncu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar, Nilgün Türksever'in eşini görünce şaştı kaldı.

    EŞİ DE OYUNCU ÇIKTI

    Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve'nin abisi olarak tanıdığımız oyuncu Altuğ Görgü çıktı.

    Nilgün Türksever ve Altuğ Görgü çiftinin Ozan ve Bade adında iki çocuğu bulunuyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Türksever, ailesiyle çekildiği kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Instagram'da 33,7 bin takipçiye sahip olan güzel oyuncun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

    Yargı nın Laçin i meğer Ufak Tefek Cinayetler in yıldızıyla evliymiş! Büyük aşkın meyvelerine bakın... #1

    Yargı nın Laçin i meğer Ufak Tefek Cinayetler in yıldızıyla evliymiş! Büyük aşkın meyvelerine bakın... #2

    Yargı nın Laçin i meğer Ufak Tefek Cinayetler in yıldızıyla evliymiş! Büyük aşkın meyvelerine bakın... #3

    Yargı nın Laçin i meğer Ufak Tefek Cinayetler in yıldızıyla evliymiş! Büyük aşkın meyvelerine bakın... #4

    Yargı nın Laçin i meğer Ufak Tefek Cinayetler in yıldızıyla evliymiş! Büyük aşkın meyvelerine bakın... #5


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