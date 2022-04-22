Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu yataktan paylaştı! 'Savcım sen neymişsin'

Sezonun en iddialı yapımlarından olan Yargı dizisinde Savcı Neva'ya hayat veren Başak Gümülcinelioğlu'nun son pozu olay oldu. Yataktan karesini paylaşan oyuncu, güzelliğiyle mest etti.

Kanal D ekranlarında sezonun en iddialı ve başarılı yapımlarından Yargı dizisi, pazar akşamları yayınlanıyor.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı diziye damga vuran bir oyuncu daha var ki; Savcı Neva...

Başak Gümülcinelioğlu, şimdilerde Yargı dizisinde hayat verdiği Neva rolü ile ön plana çıkıyor.

30 yaşındaki oyuncu Londra'da oyunculuk eğitimi aldı ve Kalbim Yangın Yeri dizisiyle ekran macerasına başladı.

Sen Çal Kapımı, Yarım Kalan Aşklar, Erkenci Kuş gibi dizilerde de rol alan Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Savcı Neva yatakta

Instagram bir paylaşımda bulunan güzel oyuncu, takipçilerini adeta mest etti.

Turuncu saçları ve minyon fiziği ile yatağa uzandı ve beyazlar içinde poz verdi.

2 milyona yakın Instagram takipçisi bulunan oyuncuya beğeni yağarken, "Sen neymişsin", "Savcı Neva'nın öteki yüzü", "Güzel ve seksi" gibi yorumlar geldi.