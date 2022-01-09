Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan sosyal medyada bambaşka! Pozlarıyla yakıp geçiyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da hayat verdiği Parla karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Zeynep Atılgan, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Pazar akşamlarına damgasını vuran aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisinde en çok merak edilen isimlerden biri de genç oyuncu Zeynep Atılgan oldu.

Dizide Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin karakterinin yeğeni Parla rolüne hayat veren Zeynep Atılgan, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dizide Aylin ve Osman çiftinin kızı olan Atılgan, canice öldürülen teyzesi İnci'yle ilgili sakladığı büyük sırlarla, seyircide merak uyandırıyor.

SOSYAL MEDYADA EPEY AKTİF

2002 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu Zeynep Atılgan, Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Fizik bölümünde okuyor.

Instagram'da yaklaşık 30 bin takipçisi bulunan Atılgan, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

İlk projesi olarak bilinen Yargı dizisinde sergilediği performansla beğeni toplayan 19 yaşındaki yıldız, doğal güzelliğiyle sosyal medyaya damga vuruyor.

PINAR DENİZ DE YORUM YAPIYOR

Doğal güzelliğiyle adından söz ettiren Zeynep Atılgan'ın paylaşımlarını, rol arkadaşı Pınar Deniz de yorumsuz bırakmıyor.

Deniz, genç yıldızın son paylaşımına ''Güzelim benim'' yorumunu yapmıştı.

''YAKTIN BENİ ZALİM''

Takipçileri, Atılgan'a ''Geleceğin parlayan yıldızı'', ''Yaktın beni zalim'', ''Bin kere maşallah'' yorumları yaparak hayranlıklarını dile getiriyor.