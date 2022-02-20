Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski halini görenler dumura uğradı! Resmen estetik harikası...

Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren Şükran Ovalı, eski haliyle gündem oldu. Ovalı'nın doğal güzel olduğunu düşünen hayranları, estetiksiz halini görünce hayal kırıklığına uğradı.

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, pazar akşamları reytingleri silip sürüyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Aslan gibi başarılı isimleri buluşturan Yargı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan diziye son olarak ünlü oyuncu Şükran Ovalı dahil oldu.

Dizide Savcı Derya karakterine hayat veren ve Savcı Pars ile aralarındaki uyum gözlerden kaçmayan Şükran Ovalı, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

Yargı dizisindeki rolüyle sosyal medyanın gündemine oturan Ovalı'nın özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, güzel oyuncunun estetiksiz halini görüce şaşkına döndü.

CANER ERKİN İLE EVLİ

1985 yılında İzmir'de dünyaya gelen Şükran Ovalı, liseyi bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa 2006 yılında rol aldığı Pars: Kiraz Operasyonu ve Ezo Gelin gibi yapımlarla başlayan Şükran Ovalı; Bez Bebek, Bir Bulut Olsam, Şeref Meselesi, Leyla ile Mecnun ve Vatanım Sensin gibi güçlü yapımlarda boy gösterdi.

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine giren Ovalı'nın, 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı.

ESTETİKSİZ HALİ ŞOKE ETTİ

Şimdilerde Yargı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şükran Ovalı'nın eski halini görenler şaşıp kaldı. Ovalı'nın yıllar önceki hallerini ilk kez görenler, ''Paran varsa güzelsin'' yorumunda bulundu.

36 yaşındaki güzel oyuncunun 2008 yılında rol aldığı Bez Bebek dizisindeki görüntüsü, estetik iddialarını güçlendirdi.

Öte yandan Ovalı, 2017 yılında kadrosuna katıldığı Ufak Tefek Cinayetler'deki haliyle de tartışmaların odağında yer almıştı.

Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan güzel oyuncunun dolgu ve botoksu fazla kaçırdığı, bu kadarına gerek olmadığı konuşulmuştu.

İşte doğal güzel zanneden hayranlarının yıkıldığı Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali...