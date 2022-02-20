Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın eski haline bakın! Uzun saçları ve bıyıkları hayrete düşürdü

Yargı dizisinde hayat verdiği Savcı Pars karakteriyle adından söz ettiren Mehmet Yılmaz Ak, eski haliyle şaşkınlık yarattı. Ünlü oyuncunun uzun saçlı ve bıyıklı halini ilk kez görenler, hayrete düştü.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen Yargı dizisinde Savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Rol aldığı her dizide başarılı oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medya paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor.

Instagram'da 211 bin takipçisi bulunan Mehmet Yılmaz Ak, özel hayatı ile de merak ediliyor.

Miss Turkey 2019 finalistlerinden Nazlı Çetin ile aşk yaşayan ünlü oyuncunun eski halini ilk kez görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

''İÇERDE'' DİZİSİYLE ÇIKIŞ YAPTI

1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Mehmet Yılmaz Ak, eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Televizyon dünyasına ''Ben de Özledim'' dizisi ile adım atan Mehmet Yılmaz Ak, asıl çıkışını ise 2016 yılında yayınlanan ''İçerde'' dizisi ile yaptı.

''Çukur'' dizisinde hayat verdiği Ersoy karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, daha sonra ''Ramo'' dizisindeki Mazhar rolüyle beğeni topladı.

Başarılı oyuncu, şimdilerde ''Yargı'' dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle ekranlarda fırtına estiriyor.

UZUN SAÇLI VE BIYIKLI HALİ ŞAŞIRTTI

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin'den ayrıldığı iddia edilen Mehmet Yılmaz Ak'ın eski tarzını görenler şaşıp kalıyor.

Yargı dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşayan Ak'ın, uzun saçlı ve bıyıklı hallerini gören hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.