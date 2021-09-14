Yargı’nın yayın tarihi belli oldu! Yargı dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir?

Yargı’nın yayın tarihi belli oldu! Yargı dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın yayın tarihi belli oldu. Peki Yargı dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu ve senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın yayın tarihi belli oldu.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin ikinci fragmanı görücüye çıktı. Merakla beklenen dizi, sengin oyuncu kadrosu ile olduğu kadar yayınlanan ikinci tanıtımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan Yargı dizisi, seyircilere adalet kavramını sorgulatmaya hazırlanıyor.

Peki Yargı dizisi ne zaman başlıyor? Yargı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yargı dizisi 2. fragmanı...

Yargı 2. Fragmanı İZLE

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzleyicilerin heyecanla bekledikleri Yargı dizisi için geri sayım başladı. Hikayesi ile herkesi sarsmaya gelen dizi 19 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında başlıyor.

Dizinin sloganı şöyle: ''Aileden birine ait utanç, ömür boyu gölgen olur!''





YARGI DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, Sema Ergenekon’un Adliye’de yaptığı gözlemlere dayanarak oluşturduğu hukuki çatışmaları yansıtıyor. Savcı Ilgaz ve avukat Ceylin’in arasında yaşananları anlatacak olan Yargı dizisi izleyicilere aile değerlerini ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla sorgulatacak.

YARGI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Yargı'nın oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra; Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.