Yarım Elma'nın Yonca'sı yıllara yenik düştü! O eski halinden eser yok şimdi...

90'lı yılların en sevilen isimlerinden biri olan Janset Paçal, yıllara yenik düştü. Son hali ile gündem olan oyuncu, Yarım Elma dizisinde canlandırdığı Yonca karakteri ile hafızalara kazındı.

Yönetmenliğini Deniz Akçay Katıksız ve Ömer Uğur'un yaptığı 2002 ile 2004 yılları arasında Kanal D ve Show TV'de yayınlanan Yarım Elma, herkesin sevdiği diziler arasındaydı.

Günümüzde de tekrarlarıyla izlenen Yarım Elma'nın başrollerini Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu paylaştı.

Dergi editörlüğü yapan Yonca'nın yıllar sonra karşısına çıkan kardeşi Gonca'yla birlikte değişen hayatını konu alan dizi, 55. bölümüyle final verdi.

Dizide Yonca karakterine hayat veren Janset Paçal ise o dönem güzelliği ve renkli kişiliği ile dikkatleri çekmişti.

Genellikle kısa saçlarıyla gördüğümüz ve güzel gözleriyle akıllara kazınan Janset, yıllar içinde değişti.

Bir hayli değişen ve yıllara yenik düşen oyuncu, şimdilerde Blu TV'nin Saklı adlı dizisinde yer alıyor.

90'LI YILLARA DAMGA VURDU

1990'lı yıllara damgasını vuran ve kariyerine animatörlükle başlayan Janset Paçal, dünyaca ünlü markalar için podyuma çıktı ve mankenlik yaptı.

1996 yılında ATV'de yayınlanan Okan Bayülgen'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programla tanınan Janset, kısa sürede herkesin gönlünde taht kurmayı başardı.

JANSET PAÇAL'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset Paçal, Yarım Elma ve Ayrılsak Da Beraberiz ile o dönem büyük bir hayran kitlesi yakaladı.

Blu TV'nin Saklı adlı dizisinde boy gösteren oyuncu, yıllar içinde değişti. Bambaşka birisi olan Janset, hayranları tarafından tanınmakta zorlandı.