Yarını Yok filmi konusu nedir? Yarını Yok filmi oyuncu kadrosu..

2017 yılında gösterime giren Yarını Yok filmi, beyazperdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında film severlerle buluşuyor. Peki Yarını Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar..

Yönetmen koltuğunda Brian Smrz'in oturduğu, senaryosu ise Zach Dean ve Jim McClain'in kaleminden çıkan Yarını Yok filmi bu akşam saat 00.30'da Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Orijinal adı ''24 Hours To Live'' olan, oyuncu kadrosunda Ethan Hawke ve Paul Anderson gibi isimlerin yer aldığı film hakkında araştırmalar yapıyor.

Asiyon ve gerilim türündeki Yarını Yok filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Yarını Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yarını Yok filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

YARINI YOK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kiralık bir katil olan Travis Conrad, kendisine verilen son işi sırasında öldürülür fakat tam 24 saat sürecek olan bir görev için gizemli bir şekilde diriltilir. Travis’in koluna bir geri sayım sayıcı yerleştirilmiştir.

Sayaç sıfıra ulaşana kadar kendisine verilen görevi tamamlaması gerekir. Aksi takdirde ölecektir. Travis, kendisine verilen bu bir günde hem görevini tamamlamak hem hayatına mal olan insanlardan intikam almak için çabalar.

YARINI YOK FİLMİ OYUNCU KADROSU