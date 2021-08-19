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    Yarışmanın sıkı takipçileri merakta: MasterChef Türkiye bu akşam yayınlanacak mı?

    Her gün ilgiyle izlenen MasterChef yarışmasının bugün yayınlanmayacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Bunun üzerine "MasterChef bu akşam yayınlanacak mı?" sorusu araştırılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 18:02
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    Yarışmanın sıkı takipçileri merakta: MasterChef Türkiye bu akşam yayınlanacak mı?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, kıran kırana mücadelelere sahne oluyor.

    Yarışmacılar, eleme ve 3'lü düelloların ardından ana kadroya girmek için mücadele veriyor.

    Şimdiye kadar 14 kişi ana kadroya girmeyi başarırken, yarışmada yapılan yemekler ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    Her gün izleyiciyi ekrana kilitleyen yarışmanın bugün yayınlanmayacağı belirtildi.

    Bunun akabinde, "MasterChef Türkiye bu akşam yayınlanacak mı?" sorusu gündeme taşındı.

    Peki, MasterChef Türkiye bu akşam yayınlanacak mı?

    MASTERCHEF TÜRKİYE BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

    Masterchef'in yeni bölümü TV8 yayın akışında yer almadı. Bu akşam Masterchef'in yeni bölümü yayınlanmayacak.

    MasterChef Türkiye yerine Fenerbahçe-Helsinki maçı ekranda olacak.

    Yarışmanın sıkı takipçileri merakta: MasterChef Türkiye bu akşam yayınlanacak mı? #1

    MASTERCHEF'İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

    Masterchef'in yeni bölümü 20 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanacak.

    Yarışmanın sıkı takipçileri merakta: MasterChef Türkiye bu akşam yayınlanacak mı? #2

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