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Yarışmanın sıkı takipçileri merakta: MasterChef Türkiye bu akşam yayınlanacak mı?

Yarışmanın sıkı takipçileri merakta: MasterChef Türkiye bu akşam yayınlanacak mı?

Her gün ilgiyle izlenen MasterChef yarışmasının bugün yayınlanmayacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Bunun üzerine "MasterChef bu akşam yayınlanacak mı?" sorusu araştırılmaya başlandı.