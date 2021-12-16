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    'Yasak aşk' demişlerdi! MasterChef Pelin'den 'Danilo Zanna' itirafı

    MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Pelin Zaman bir takipçisinin "Danilo Şef ile aşk yaşıyor musun? sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 16:48
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    'Yasak aşk' demişlerdi! MasterChef Pelin'den 'Danilo Zanna' itirafı

    9 yıllık evliliğini tek celsede bitiren İtalyan Şef Danilo Zanna'nın MasterChef yarışmasından elenen Pelin Zaman ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

    Zaman ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

    MASTERCHEF PELİN'DEN AŞK İTİRAFI

    Sosyal medya hesabından zaman zaman şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar ile paylaşımlar yapan Pelin Zaman, hakkında çıkan yasak aşk haberlerine sessiz kalamadı.

    Zaman, bir takipçisinin "Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna "Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar ile" yanıtını vererek aşk iddiasını yalanladı.

    Yasak aşk demişlerdi! MasterChef Pelin den Danilo Zanna itirafı #1

    9 YIL TEK CELSEDE BİTTİ

    İtalyan şef Danilo Zanna ile 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanma davası karara bağlandı.

    İstanbul 12. Aile Mahkemesindeki duruşmada Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

    İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

    Yasak aşk demişlerdi! MasterChef Pelin den Danilo Zanna itirafı #2

    Yasak aşk demişlerdi! MasterChef Pelin den Danilo Zanna itirafı #3

    Yasak aşk demişlerdi! MasterChef Pelin den Danilo Zanna itirafı #4

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