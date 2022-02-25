Euro
15.80
-0.30%
Dolar
14.10
0.52%
Altın
865.87
1.26%
Borsa
1902
2.76%
Bitcoin
546.711
7.59%
BTXN Coin
39.30
9.16%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Yasak Elma 113. bölüm 2. fragmanı: Yıldız ve Kumru'nun yemek yapma macerası nasıl bitti?

    Yasak Elma'nın yayınlana son fragmanında; Çağatay'ın Doğan'ı kızdırmak için hamleler yaptığı görüldü. Yıldız ise Kumru'yu eve geri getirmek için onun yanına gitti ve ona ev işleri yaptırdı.
    • Özel Haber
    • 25.02.2022 - 12:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasak Elma 113. bölüm 2. fragmanı: Yıldız ve Kumru'nun yemek yapma macerası nasıl bitti?

    FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, entrika dolu yeni bölümlerini seyirci ile buluşturmaya devam ediyor.

    Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi, yeni fragmanını görücüye çıkardı.

    Yayınlanan yeni fragmanda; Ender tarafından kışkırtılan ve hala Yıldız'ı sevdiği görülen Çağatay'ın Doğan'ın üzerine geldiği görüldü.

    Yıldız'ın Doğan'a aşık olma fikrini kabullenmek istemeyen Çağatay, hamlelerini artırmaya başladı.

    Yıldız ise Doğan'ın için bir şeyler yapmak istedi ve Kumru'yu eve geri getirmeye yönelik bir plan hazırladı.

    Bu plan kapsamında Kumru'nun yaşadığı yere gelen Yıldız; ona ev işleri yaptırdı ve eve dönmesi için baskı kurdu.

    Kumru'nun en ilginç misafiri ise annesi oldu. Seyirciler bu gizemli kadının kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte Yasak Elma 113. bölüm 2. fragmanı...

    Yasak Elma 113. bölüm 2. fragmanı İZLE

     

    Yasak Elma 113. bölüm 2. fragmanı: Yıldız ve Kumru nun yemek yapma macerası nasıl bitti? #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto para alım-satım platformununa kaydolun.
    Piyasalar Investment

    Kripto para alım-satım platformununa kaydolun.

    Yaşar Kemal'in anısına konser düzenlenecek
    Kültür Sanat

    Yaşar Kemal'in anısına konser düzenlenecek

    Kırım ve Belarus'un Dünya haritasındaki konumu
    Gündem

    Kırım ve Belarus'un Dünya haritasındaki konumu

    Görüş Bildir