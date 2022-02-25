Yasak Elma 113. bölüm 2. fragmanı: Yıldız ve Kumru'nun yemek yapma macerası nasıl bitti?

Yasak Elma 113. bölüm 2. fragmanı: Yıldız ve Kumru'nun yemek yapma macerası nasıl bitti?

Yasak Elma'nın yayınlana son fragmanında; Çağatay'ın Doğan'ı kızdırmak için hamleler yaptığı görüldü. Yıldız ise Kumru'yu eve geri getirmek için onun yanına gitti ve ona ev işleri yaptırdı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, entrika dolu yeni bölümlerini seyirci ile buluşturmaya devam ediyor.

Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi, yeni fragmanını görücüye çıkardı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Ender tarafından kışkırtılan ve hala Yıldız'ı sevdiği görülen Çağatay'ın Doğan'ın üzerine geldiği görüldü.

Yıldız'ın Doğan'a aşık olma fikrini kabullenmek istemeyen Çağatay, hamlelerini artırmaya başladı.

Yıldız ise Doğan'ın için bir şeyler yapmak istedi ve Kumru'yu eve geri getirmeye yönelik bir plan hazırladı.

Bu plan kapsamında Kumru'nun yaşadığı yere gelen Yıldız; ona ev işleri yaptırdı ve eve dönmesi için baskı kurdu.

Kumru'nun en ilginç misafiri ise annesi oldu. Seyirciler bu gizemli kadının kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte Yasak Elma 113. bölüm 2. fragmanı...

Yasak Elma 113. bölüm 2. fragmanı İZLE