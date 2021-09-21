Yasak Elma 113. bölüm fragmanı: Yıldız, Çağatay ile Kumru'nun ilişkisini öğreniyor!

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 113. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde Yıldız, Çağatay'ın kendisini Kumru ile aldattığını öğreniyor. İşte Yasak Elma 113. bölüm fragmanı.

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, 112. bölümüyle büyük ilgi gördü.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma'nın merakla beklenen 113. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Çağatay'ın Kumru ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkıyor. Yıldız, eşinin kendisini Kumru ile aldattığını öğreniyor. Kumru ile otel odalarında buluşmaktan sıkılan Çağatay ise bir ev tutmayı planlıyor. İşte Yasak Elma 113. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 113. Bölüm Fragmanı İZLE

YASAK ELMA 112. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Ender'in tüm şüpheleri Feyza üstünde toplanırken, Çağatay ve Kumru ilişkisi devam ediyordur.

Kumru'nun evinde yaşadığı sorun, Yıldız ve Kumru'nun daha da yakınlaşmasına yol açar.

Kumru'nun babası Doğan, Kumru'nun gizli bir ilişki yaşadığından şüphelenip İstanbul'a döner. Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!