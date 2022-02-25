Yasak Elma 113. bölüm fragmanı: Yıldız ve Ender sonunda birbirlerinin saçına yapıştı!

Yasak Elma'nın yayınlana son fragmanında; Ender'in ortalığı iyice kızıştırdığı ve Çağatay'ı doldurduğu görüldü. Yıldız ise daha fazla dayanamadı ve Ender'le kavga etti.

Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Yasak Elma, tüm hızıyla devam ediyor.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı dizi, aksiyon ve entrika dolu bölümleri ile beğeni topluyor.

Her bölümü ayrı bir keyif veren dizinin yayınlanan yeni fragamnında; Çağatay ile nişanlanan Ender'in ortalığı kızıştırmak için yeni hamleler yaptığı görüldü.

Ender bu durumdan zevk duyduğunu dile getirirken, Yıldız'la arası iyice bozulmaya başladı ve ikili kavga etti.

Birbirlerine ağır laflar söyleyen ikilinin arkadaşlığı tamamen bitti ve ipler geri dönülmez şekilde koptu.

Yıldız ise tüm yaşananlara rağmen güçlü olduğunu göstermek adına, yeni adımlar atmaya başladı. İşte Yasak Elma 113. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 113. bölüm fragmanı İZLE