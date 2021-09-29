Yasak Elma 114. bölüm fragmanı: Çağatay'ı yavaş yavaş öldüreceğim!

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 114. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Doğan'ın ''Çağatay'ı yavaş yava öldüreceğim'' sözleri dikkati çekti. İşte Yasak Elma 114. bölüm fragmanı.

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 4 Ekim Pazartesi günü 114. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizinin merakla beklenen 114. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Çağatay'ın Kumru ile yasak aşk yaşadığını öğrenen Doğan'ın, ''Çağatay'ı yavaş yavaş öldüreceğim!'' sözleri dikkati çekiyor. İşte Yasak Elma 114. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 114. Bölüm Fragmanı İZLE

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