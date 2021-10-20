Yasak Elma 117. bölüm fragmanı: Yıldız, Çağatay ve Kumru'nun yasak aşkını ifşa ediyor!

Yasak Elma 117. bölüm fragmanı: Yıldız, Çağatay ve Kumru'nun yasak aşkını ifşa ediyor!

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 117. bölüm fragmanı yayınlandı. Yıldız, verdiği davette kocası Çağatay ve dostu bildiği Kumru'nun yasak aşkını ifşa ediyor. İşte Yasak Elma 117. bölüm fragmanı

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 25 Ekim Pazartesi günü 117. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizinin merakla beklenen 117. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Yıldız'ın, bir davet verdiği ve bu davette kocası Çağatay ile yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşkını ifşa ettiği görüldü.

Yıldız'ın, ''Ödülümü bana ihanet ederek beni kamçılayan canım kocam ve onun arkadaşım kılığındaki metresime adıyorum. Yuvamın yıkılışını kutluyoruz.'' sözleri dikkati çekti. İşte Yasak Elma 117. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 117. Bölüm 1. Fragmanı VİDEO

YASAK ELMA 116. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Çağatay ve Kumru birlikteliğini belgelemek ve intikam planını harekete geçirmek için kolları sıvarken, Çağatay ve Kumru olacaklardan habersiz görüşmeye devam ederler.

Arzu'nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını arar.