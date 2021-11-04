Yasak Elma 119. bölüm fragmanı: Yıldız Ender'e resti çekti, dostluk bitiyor!

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 119. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Ender'in Kumru ile görüştüğünü öğrenen Yıldız, Ender'e resti çekti. İşte Yasak Elma 119. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 8 Kasım Pazartesi günü 119. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizinin merakla beklenen 119. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandan da anlaşılacağı üzere, yeni bölümde ortalık fena halde karışıyor.

Yayınlanan fragmanda, Yıldız'ın Ender için söylediği, ''Karşısında eski Yıldız yok!'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Yıldız ile Ender'i bir arada gören Kumru, ikilinin yanına gelip ''Ender'ciğim sen geceleri benimle gündüzle de Yıldız'lasın galiba.'' dedi.

Yakın arkadaşı Ender'in Kumru ile görüştüğünü öğrenen Yıldız'ın, ''Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam. Hatır gönül işleri falan bitt bende!'' sözleri fragmana damga vurdu.

Öte yandan fragmanın son sahnesinde Yıldız, Doğan ve Kumru'nun arasında yaşanan gerçeği öğreniyor. İşte Yasak Elma 119. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 119. Bölüm 1. Fragman VİDEO