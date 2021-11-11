Yasak Elma 120. bölüm fragmanı: Çağatay ve Yıldız mahkeme salonunda!

FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'nın 120. bölüm fragmanı yayınlandı. Yıldız, kendisini ihanet eden eşi Çağatay'dan bir an önce boşanmak isterken Çağatay bu işi oldukça zorlaştıracağa benziyor.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin rekortmen dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 15 Kasım Pazartesi akşamı 120. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen 120. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çağatay, ''İstesen de istemesen de Halitcan beni babası olarak biliyor ve bu asla değişmeyecek.'' dedi.

Yıldız ise, ''Onu bizi bir macera uğruna riske atmadan önce düşünseydin.'' şeklinde cevap verdi. Çağatay, Yıldız'dan kendisini affetmesini isterken aynı zamanda onu çiçeklere boğuyor.

Boşanmak için Adalet Sarayı'nın yolunu tutan Yıldız ve Çağatay, anlaşmalı boşanamıyor. Avukat hanım, şahit için öyle bir ismi devre sokuyor ki hem Çağatay hem Yıldız şok yaşıyor. İşte Yasak Elma 120. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 120. Bölüm Fragmanı VİDEO

YILDIZ VE ÇAĞATAY BOŞANACAK MI?

Yasak Elma'da Yıldız ve Çağatay'ın boşanıp boşanmayacağı konusu gizemini korurken gazeteci Birsen Altuntaş, Yıldız ve Çağatay'ın boşanma davasının çekişmeliye döneceğini belirtti.

Kuyucu çifti ilk duruşmada delil yetersizliğinden boşanamayacak. Ancak o eski halinden eser kalmayan Yıldız'ın bu dev ihaneti affetmeyeceği ve boşanmak içim ısrar edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.