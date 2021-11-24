Yasak Elma 122. bölüm fragmanı: Yıldız senaryoyu verdi, Doğan evlenmek için düğmeye bastı!

FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'nın 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Yıldız'la evlenmek isteyen Doğan, Çağatay'a Yıldız'dan boşanması için tanıklık yapacak.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 29 Kasım Pazartesi akşamı 122. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen 122. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Fragmanda, Yıldız'la konuşan Çağatay'ın, ''Bir daha da karşıma çıkma.'' diyerek yüzüğünü masaya bırakması dikkati çekti.

Ender'e kendisiyle işbirliği yapmasını söyleyen Kumru, ''Bir daha sermaye artırımı yapıldığı an yoksun!'' diyerek Ender'i tehdit ediyor.

Öte yandan Doğan'ın, ''Bu tanıklığı Yıldız'dan bir an önce boşanman için yapıyorum. Çünkü Yıldız'la ben evlenmek istiyorum!" sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Yasak Elma 122. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 122. Bölüm Fragmanı VİDEO