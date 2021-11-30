Yasak Elma 123. bölüm fragmanı: Yıldız, Kumru'ya evlilik teklifi eden Çağatay'a hayatının şokunu yaşattı!

FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Yıldız, Kumru'ya tektaş yüzük hediye ederek evlilik teklifi eden Çağatay'a hayatının şokunu yaşatıyor.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 29 Kasım Pazartesi akşamı 122. bölümüyle ekranlara geldi.

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizi, yayınlanan son bölümüyle de adeta nefes kesti. Dizinin son bölümünün ardından 6 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 123. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Yıldız'dan boşanmak üzere olan Çağatay'ın, Kumru ile ilişkisi medyaya da yansıyor.

Çağatay, yasak aşkı Kumru'ya tektaş yüzük hediye ederek evlenme teklifinde bulunuyor. Tam o sırada eve geri dönen Yıldız'un bu hamlesi, Çağatay ve Kumru'yu şoke ediyor.

Yıldız, ''Kocacım. Evimize döndük, yuvamı çok özlemişim.'' derken Yıldız'ı gören Kumru ise evi terk ediyor. İşte Yasak Elma 123. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 123. Bölüm Fragmanı VİDEO

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay'ın mahkemede yaptığı açıklama sonrası Yıldız neye uğradığını şaşırır. Doğan bu olayın tesadüf olmadığından şüphelenirken, Çağatay ve Yıldız'ın ayrılmaması için kendince bir çözüm bulur.