Yasak Elma 125. bölüm fragmanı: İş ciddiye bindi, Ömer'in ailesi Kumru'yu görmeye geliyor!

Fox'un fenomen dizisi Yasak Elma'nın 125. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yıldız, Ömer'le evlendiği zaman Kumru'ya inanacağını söylerken hasta yatağında ortaya çıkan Sami Bey ise merak uyandırdı.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 13 Aralık Pazartesi akşamı 124. bölümüyle ekranlara geldi.

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizi, yayınlanan son bölümüyle de adeta nefes kesti. Dizinin son bölümünün ardından 20 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 125. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Çağatay, Kumru'ya Ömer'i kardeşi gibi gördüğünü ve arkasından iş çevirmeyeceğini söylerken Yıldız Kumru'dan şüphelenir.

Kumru'ya gerçekleri bildiğini belli eden Yıldız, ancak Ömer'le evlenirse ona inanacağını söyler. Ömer'in ailesi Kumru'yu görmeye gelince işler ciddiye biner.

Diğer tarafta, Squid Game'i andıran bir sahneyle ortaya çıkan hasta yatağındaki Sami Bey merak konusu olurken bazı izleyiciler, Sami Bey'in Kumru'nun babası Doğan'ın düşmanı olduğunu belirtti. İşte Yasak Elma 125. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 125. Bölüm Fragman VİDEO