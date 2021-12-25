Yasak Elma 126. bölüm fragmanı: Yıldız'a öyle büyük bir oyun oynandı ki...

Yasak Elma 126. bölüm fragmanı: Yıldız'a öyle büyük bir oyun oynandı ki...

Yasak Elma'nın yayınlanan 126. bölüm fragmanında; Yıldız'ın Kumru'nun evleneceğini öğrenmesi sonrası Çağatay'dan boşandığı görülüyor. Ancak Yıldız'a tuzak kuran Kumru, evlenmek yerine yalıya dönüyor.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, yeni bölümlerle devam ediyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 5. sezonunda da heyecanlı anlara sahne oluyor.

Dizinin yayınlanan son bölüm fragmanında; Yıldız'ın artık Çağatay'la işi kalmazken, boşanma resmen gerçekleşiyor.

Yıldız boşanma kararını Kumru'nun Ömer'le evleneceği haberinden sonra alıyor ancak Kumru evlenmeyerek, yalıya geri dönüyor.

Yıldız oynanan oyuncu fark ederken, zafer kazanarak yalıya dönen Kumru ise seyircinin tepkisine neden oldu. İşte Yasak Elma 126. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 126. bölüm fragmanı İZLE