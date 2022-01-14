Yasak Elma 127. bölüm fragmanı: Ömer ihaneti affetmedi, Kumru ve Çağatay'ı vurdu!

Yasak Elma'nın yayınlanan 127. bölüm fragmanında; Kumru ve Çağatay'ın barışmasını kabullenemeyen Yıldız, bunalıma girdi. İhaneti affetmeyen Ömer ise Kumru ve Çağatay'a silah çekti.

FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, verdiği yılbaşı arasının ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 4.sezonunda da reyting rekorları kırıyor.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yıldız'ın yer aldığı dizinin yılbaşı arasının ardından ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; aynı eve yerleşen Kumru ve Çağatay'ın mutlu olduğu görülürken, Yıldız'ın bunalıma girdiği görüldü.

Yıldız'ı düştüğü bunalım ve girdiği yataktan çıkarmak isteyen Ender harekete geçerken, Çağatay ofise yerleşmeye başladı.

Çağatay ve Kumru'nun barışmasına tahammül edemeyen Doğan kızını evden kovarken, nerede olduğu Merak edilen Ömer ise ortaya çıktı.

Kötü bir halde olduğu görülen Ömer, Çağatay ve Kumru'nun yaşadığı eve geldi. Kumru ve Çağatay'a silah çeken Ömer, tetiğe bastı. İşte Yasak Elma 127. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 127. bölüm fragmanı İZLE