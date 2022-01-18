Yasak Elma 128. bölüm fragmanı: Yıldız ve Doğan, Kumru'dan önce evlendi....

Yasak Elma 128. bölüm fragmanı: Yıldız ve Doğan, Kumru'dan önce evlendi....

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yıldız'a düğün davetiyesi bırakan Kumru, Yıldız'ın babasıyla evlendiğini görünce şoke olur. İşte Yasak Elma 128. bölüm fragmanı...

Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

MED Yapım imzalı dizinin heyecan dolu sahneleri izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.

Son bölümde Kumru ile Ömer'in evlilik kararı, Yıldız ve Doğan'ın canını yakmıştır. Doğan, kızını evden kovarken, Yıldız ise ihanetin bedelini ödetme planları yapar.

Merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

128. bölüm fragmanında Kumru Yıldız'ı ziyaret eder ve Çağatay'la düğün davetiyesini bırakır. Yıldız'ın öfkesi dinmezken Kumru'nun gelinlik içerisinde ağlayarak babasına geldiği görüldüğü. Ardından çıkan Yıldız'ı gören Kumru Yıldız'ın babasıyla evlendiğini görünce şoke olur.

İşte Yasak Elma 128. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 128. Bölüm Fragmanı VİDEO