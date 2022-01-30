- Haberler
- Medya Haberleri
- Yasak Elma 129. bölüm 2. fragmanı: Endo'nun Yıldız'ı rezil etme planı fena patladı...
Yasak Elma 129. bölüm 2. fragmanı: Endo'nun Yıldız'ı rezil etme planı fena patladı...
- Haber Merkezi
- 30.01.2022 - 11:56
Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da reyting rekorları kırıyor.
Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.
Dizinin heyecan, entrika ve aksiyon dolu son bölümünün ardından, 2. fragmanı Youtube üzerinden yayına çıktı.
Yayınlanan 129. bölüm 2. fragmanında; Ender'in Yıldız'a yakın gözüktüğü ama içten içe nefret etmeye başladığı görüldü.
Yıldız'ı rezil etmek ve Doğan'la arasını bozmak için hareket geçen Ender, ona bir oyun oynadı.
Ender'in kandırması sonucu Angola'nın davetine etnik kıyafetle gelen Yıldız, rezil oldu. Kumru bunu fırsat bilerek, daha çok üstüne geldi.
Ancak davetliler Yıldız'ın kıyafetini çok beğenip teşekkür edince, işler Ender'in istediği gibi gitmedi. İşte Yasak Elma 129. bölüm 2. fragmanı...
Yasak Elma 129. bölüm 2. fragmanı İZLE