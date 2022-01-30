Yasak Elma 129. bölüm 2. fragmanı: Endo'nun Yıldız'ı rezil etme planı fena patladı...

Yasak Elma'nın yayınlanan yeni fragmanında; Ender'in Yıldız'ı rezil etmek için ona oyun oynadığı görüldü. Bir davete onu etnik kıyafetlerle götüren Ender, Yıldız'ın rezil olmamasına şaşırdı.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da reyting rekorları kırıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.

Dizinin heyecan, entrika ve aksiyon dolu son bölümünün ardından, 2. fragmanı Youtube üzerinden yayına çıktı.

Yayınlanan 129. bölüm 2. fragmanında; Ender'in Yıldız'a yakın gözüktüğü ama içten içe nefret etmeye başladığı görüldü.

Yıldız'ı rezil etmek ve Doğan'la arasını bozmak için hareket geçen Ender, ona bir oyun oynadı.

Ender'in kandırması sonucu Angola'nın davetine etnik kıyafetle gelen Yıldız, rezil oldu. Kumru bunu fırsat bilerek, daha çok üstüne geldi.

Ancak davetliler Yıldız'ın kıyafetini çok beğenip teşekkür edince, işler Ender'in istediği gibi gitmedi. İşte Yasak Elma 129. bölüm 2. fragmanı...

Yasak Elma 129. bölüm 2. fragmanı İZLE