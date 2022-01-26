Yasak Elma 129. bölüm fragmanı: Ender ve Çağatay, Yıldız ile Doğan'a savaş açtı!

Yasak Elma 129. bölüm fragmanı: Ender ve Çağatay, Yıldız ile Doğan'a savaş açtı!

Yasak Elma'nın yayınlanan 128. bölüm fragmanında; Kumru ve Çağatay birbirine girerken Yıldız ve Doğan'a savaş açan Ender, Çağatay'a işbirliği teklif etti. İşte Yasak Elma 129. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da reyting rekorları kırıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizi, yayınlanan son bölümüyle de adeta nefes kesti. Dizinin merakla beklenen 129. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Doğan, Ender'e Yıldız'la evlendiğini söylerken Kumru ile Çağatay birbirine girer.

Yıldız, ''Sen gerçekten değişmişsin. Gel seni bir öpeyim kız.'' diyerek Ender'e sarılırken Ender, ''Bugünün tarihini bir yere yaz canım çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.'' sözleri dikkati çeker.

Çağatay'ın kapısını çalan Ender, ona Doğan ve Yılmaz'a karşı birleşip en güçlü olmayı teklif eder. İşte Yasak Elma 129. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 129. Bölüm Fragmanı VİDEO

YASAK ELMA 128. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan’ı etkilemek için bir plan yapar. Yıldız ise Doğan’la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir…