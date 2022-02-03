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    Yasak Elma 130. Bölüm Fragmanı: Kumru hamile olduğunu öğreniyor

    Yasak Elma'nın yayınlanan 130. bölüm fragmanında; Kumru'nun hamileliği tüm dengeleri yeniden değiştirecek. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı...
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 21:12
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    Yasak Elma 130. Bölüm Fragmanı: Kumru hamile olduğunu öğreniyor

    FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da reyting rekorları kırıyor.

    Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.

    Pazartesi akşamlarına damga vuran dizi, yayınlanan son bölümüyle de adeta nefes kesti. Dizinin merakla beklenen 130. bölüm fragmanı yayınlandı.

    KUMRU HAMİLE

    Fragmana Kumru'nun hamileliği damga vurdu.

    Test sonucuyla yıkılan Kumru, soluğu Çağatay'ın yanında alır ve "Artık evlenmek zorundayız" der.

    Öte yandan Yıldız ve Doğan arasındaki ilişki, yavaş yavaş boyut atlamaya başlayacaktır.

    İşte Yasak Elma 130. bölüm fragmanı...

    Yasak Elma 130. Bölüm Fragmanı VİDEO


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