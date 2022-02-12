Yasak Elma 131. bölüm fragmanı: Ender ile Çağatay nişanlandı, Yıldız hayatının şokunu yaşadı!

Yasak Elma'nın yayınlanan 131. bölüm fragmanında; Ender, Yıldız ve Doğan'a Çağatay'la nişanlandığını söyledi. Bunu duyan Yıldız ise hayatının şokunu yaşadı. İşte Yasak Elma 131. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da reyting rekorları kırıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizi, yayınlanan son bölümüyle de adeta nefes kesti. Dizinin merakla beklenen 131. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Doğan ile Yıldız'la yemeğe çıkan Ender'in, ''Sizi hayatımın aşkıyla tanıştırmak istiyorum bugün.'' sözleri dikkati çekti.

Çağatay'ın yemek masasına geldiği sırada Ender, ''Hem hayatımın aşkı hem de nişanlım.'' diyerek parmağındaki yüzüğü gösterdi.

Çağatay ise ''Ne güzel oldu değil mi böyle? Artık çift çift takılırız.'' derken Yıldız neye uğradığını şaşırdı. İşte Yasak Elma 131. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 131. Bölüm Fragmanı VİDEO

YASAK ELMA 130. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay Ender'in teklifi karşısında şaşırmış olsa da kimseyle anlaşma yapmaya yanaşmaz.

Herkes için kilit isim olan Sami'nin oğlu Ekin'e herkes kendi yöntemleriyle ulaşmaya çalışır.

Kumru ne yaparsa yapsın, Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşmasına mani olamaz…