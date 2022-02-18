Euro
15.47
0.08%
Dolar
13.66
0.55%
Altın
832.90
0.45%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
551.000
-3.60%
BTXN Coin
38.12
-0.10%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 7 C

    Yasak Elma 132. bölüm fragmanı: Çağatay aşkını ilan etti, Doğan Kumru'yu evden kovdu!

    Yasak Elma dizisinin 132. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çağatay, canlı yayına bağlanıp hayatında ilk kez aşık olduğunu söyledi. Doğan'ın Kumru'yu evden kovması ise fragmana damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 21:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasak Elma 132. bölüm fragmanı: Çağatay aşkını ilan etti, Doğan Kumru'yu evden kovdu!

    Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da reyting rekorları kırıyor.

    Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Pazartesi akşamlarına damga vuran dizi, yayınlanan son bölümüyle adeta nefes kesti. Dizinin 21 Şubat Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 132. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yayınlanan fragmanda; Ender'in canlı yayına çıktığı görüldü. Çağatay'ın ise canlı yayına bağlanıp ''Ben hayatımda ilk kez aşık oluyorum.'' demesi dikkati çekti.

    Yıldız, Doğan'ın, ''Sen hala Çağatay'ı seviyor musun? Çağatay'ı unutamadın mı?'' sorusuna ne cevap vereceğini bilemedi.

    Öte yandan Doğan, Kumru'nun kıyafetlerini toplattırıp Kumru'yu evden kovdu. Yıldız'ın endişeli ifadesi ise merak uyandırdı. İşte Yasak Elma 132. bölüm fragmanı...

    Yasak Elma 132. Bölüm 1. Fragmanı VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Bakırköy’de çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
    3. Sayfa

    Bakırköy’de çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    İsrail, İran'ın insansız hava araçlarıyla olası saldırısına hazırlanıyor
    Dünya

    İsrail, İran'ın insansız hava araçlarıyla olası saldırısına hazırlanıyor

    Görüş Bildir