Euro
15.54
-0.65%
Dolar
14.19
0.54%
Altın
895.37
1.84%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
585.828
-3.11%
BTXN Coin
37.67
2.08%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Yasak Elma 134. bölüm fragmanı: Kırmızı rujunu süren Ender, entrika için pozisyonu aldı!

    Yasak Elma'nın yeni fragmanında; Ender ve Doğan'ın eski karısının bir araya geldiği görüldü. Yıldız olaylar karşısında şaşırırken, Doğan'ın ise sinirleri bir hayli gerildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 21:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasak Elma 134. bölüm fragmanı: Kırmızı rujunu süren Ender, entrika için pozisyonu aldı!

    Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini  Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, entrika dolu sahnelerle devam ediyor.

    Başrollerini; Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen paylaştığı diziden yeni bölüm fragmanı geldi.

    Yayınlanan fragmanda; Doğan'ın eski karısının geri döndüğü ve ortalığın iyice karışmaya başladığı görüldü.

    Olaylar karşısında sinrlenen Doğan soluğu kızı Kumru'nun yanında alırken, Ender ise Doğan'ın eski karısını yanına çekmek için hamle yaptı.

    Kırmızı rujunu süren ve Doğan'ın eski karısı ile buluşan Ender, intikam almak için yeniden bir plan kurmaya başladı.

    Yıldız'ın bu gelişmeler karşısında ne yapacağı merak konusu olurken, fragman heyecanı artırdı. İşte Yasak Elma 134. bölüm fragmanı...

    Yasak Elma 134. bölüm fragmanı İZLE

    Yasak Elma 134. bölüm fragmanı: Kırmızı rujunu süren Ender, entrika için pozisyonu aldı! #1


    İlginizi Çekebilir

    Müslüm Gürses vefatının 9'uncu yılında anılıyor
    Kültür Sanat

    Müslüm Gürses vefatının 9'uncu yılında anılıyor

    Fitch: Yüksek enflasyon küresel büyümenin görünümü için risk
    Ekonomi

    Fitch: Yüksek enflasyon küresel büyümenin görünümü için risk

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri

    Görüş Bildir