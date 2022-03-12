Yasak Elma 135. bölüm fragmanı: Ender ve Handan Yıldız'a kumpas kurdu, Doğan Yıldız'a resti çekecek!

Yasak Elma dizisinin 135. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Ender ve Handan'ın Yıldız'a kumpas kurduğu görüldü. Yıldız ve Çağatay'ı aynı evde basan Doğan'ın ne yapacağı ise merak uyandırdı.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonunda da rakiplerine göz açtırmıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizi, yayınlanan son bölümüyle adeta nefes kesti. Dizinin 14 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 135. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Yıldız, Doğan'ın ''Yıldız benim için çok değerli Onun üzülmemesi için her şeyi yaparım ve ona asla ihanet etmem.'' sözlerinden oldukça etkilendi.

Kumru'nun annesi Handan'ın, ''Hiç kimse bu kadar mükemmel ve kusursuz olamaz. Sen çok zalim ve acımasız bir adamla evlisin Yıldız.'' sözleri ise Yıldız'ı endişelendirdi.

Ender ile buluşan Handan, Kumru onu tekrar annesi olarak kabul edene kadar savaşa devam edeceğini söyledi. Ender ise Handan'a ''Yıldız'ı bana bırak. Onun hakkından bir tek ben gelirim.'' dedi.

Doğan'ın aldatıldığını düşünmesi için harekete geçen Ender, Yıldız ve Çağatay'ı, Çağatay'ın tuttuğu bir aşk yuvasında bastırma planı yaptı. İşte Yasak Elma 135. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 135. Bölüm Fragmanı VİDEO

YASAK ELMA 134. BÖLÜM ÖZETİ

Kumru’nun annesi Handan gelir gelmez Kumru’nun başına gelenlerden Yıldız’ı sorumlu tutar ve ona savaş açar.

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır. Handan Yıldız’ı alt etmenin yolunun Ender’den geçtiğini öğrenir...