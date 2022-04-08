Yasak Elma 138. bölüm fragmanı: Ender Yıldız'ı ölümle tehdit etti, Doğan Ender'i polise şikayet etti!

Yasak Elma 138. bölüm fragmanı: Ender Yıldız'ı ölümle tehdit etti, Doğan Ender'i polise şikayet etti!

Yasak Elma dizisinin 138. bölüm fragmanında; Kumru ve Yıldız'ın arasında ipler iyice gerilirken Ender, Yıldız'a karşı rahat durmadı. Doğan ise Yıldız'ı ölümle tehdit eden Ender'i polise şikayet etti.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonunda da rakiplerine göz açtırmıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin 11 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 138. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Yıldız'ın son yaptığını hazmedemeyen Çağatay, Yıldız'dan hesap soracağını söyledi.

Doğan ve Yıldız'ın, sahte evliliklerini mutlu bir yuvaya dönüştürme kararı, Kumru'yu çileden çıkardı ve ve baba kız arasına soğukluk girdi.

Kumru ve Yıldız'ın arasında ipler iyice gerilirken Çağatay tarafından terk edilen Ender, Yıldız'ı ölümle tehdit etti.

Doğan ise Yıldız'ı tehdit eden Ender'i polise şikayet etti ve Ender polisler tarafından karakola götürüldü. İşte Yasak Elma 138. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 138. Bölüm Fragman VİDEO