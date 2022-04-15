Yasak Elma 139. bölüm fragmanı: Başını merdivenlere çarpan Doğan öldü!

Yasak Elma'nın yayınlanan yeni fragmanında; Doğan'ın Ekin'in evine geldiği ve aralarında kavga çıktığı görüldü. Ekin'in yumruk darbeleriyle yere yığılan Doğan, başını merdivenlere çarptı.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, entrika dolu bölümleriyle devam ediyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, her bölümde ayrı bir heyecan yaratıyor.

5 sezon boyunca yeni konulara ve oyunculara ev sahipliği yapan dizinin yayınlanan son fragmanı ise yürekleri ağızlara getirdi.

Yayınlanan son fragmanda; Kumru'nun Ekin'le evlenmek için karar aldığı ve onu akşam yemeğe çağırdığı görüldü.

Kumru'nun hayal ettiği gibi geçmeyen yemekte Ekin ve Doğan, sözlü olarak tartışmaya başladı.

Bununla kalmayan ve Kumru'yu bulmak için Ekin'in evine giden Doğan, kavga etmeye başladı.

Doğan, Ekin'in darbeleriyle yere yığıldı ve kafasını merdivenlere çarptı. İşte Yasak Elma 139. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 139. bölüm fragmanı İZLE