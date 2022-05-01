Yasak Elma 141. bölüm fragmanı: Çağatay Yıldız'a Doğan'ın katil olduğunu söyledi, Yıldız Doğan'dan ayrılacak!

Yasak Elma dizisinin 141. bölüm fragmanında; Çağatay ve Ekin, iş birliği yapıp Doğan'a bir oyun oynama kararı aldı. Yıldız'ı yanına çağıran Çağatay, ona Doğan'ın bir katil olduğunu söyledi.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonunda da rakiplerine göz açtırmıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin 9 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 141. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Doğan, Ekin'e kendisinden ne istediğini sordu. Ekin ise Doğan'a sadece adalet istediğini söyledi ve kendisini kurtaranın Çetin olduğunu belirtti.

Öte yandan Ekin, kendisini kurtaran Çağatay'a sarılıp ona can borcu olduğunu söyledi.

Doğan ise Çetin’e inanmadı ve ona inanmak için Ekin'i kimin kurtardığını bulmasını istedi.

Ekin ile iş birliği yapan Çağatay'ın, Yıldız'ı yanına çağırıp ona Doğan'ın bir katil olduğunu söylemesi ise fagmana damga vurdu.

Peki Yıldız, Çağatay'a inanacak mı, Doğan'dan ayrılacak mı? İşte Yasak Elma 141. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 141. Bölüm Fragmanı İzle

Yasak Elma 140. bölüm özeti

Doğan, Ekin’den kurtulurken, Kumru’ya Ekin’in onu terk ettiğini söyler. Handan, Kumru’nun moral bozukluğunu fırsat bilip eve girip çıkmaya başlar ve ilk hedefinde Yıldız’la Asuman vardır.