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Yasak Elma 142. bölüm fragmanı: Çağatay'a araba çarptı, Yıldız hayatının şokunu yaşadı!

Yasak Elma 142. bölüm fragmanı: Çağatay'a araba çarptı, Yıldız hayatının şokunu yaşadı!

Yasak Elma dizisinin 142. bölüm fragmanında; Ekin, Doğan'a kendisini kurtaran kişinin Çetin değil Çağatay olduğunu söyledi. Fragmanın son sahnesinde ise Çağatay'a araba çarptı ve Yıldız şok geçirdi.