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    Yasak Elma 142. bölüm fragmanı: Çağatay'a araba çarptı, Yıldız hayatının şokunu yaşadı!

    Yasak Elma dizisinin 142. bölüm fragmanında; Ekin, Doğan'a kendisini kurtaran kişinin Çetin değil Çağatay olduğunu söyledi. Fragmanın son sahnesinde ise Çağatay'a araba çarptı ve Yıldız şok geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 10:03
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    Yasak Elma 142. bölüm fragmanı: Çağatay'a araba çarptı, Yıldız hayatının şokunu yaşadı!

    Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

    Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

    Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin 16 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 142. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yayınlanan fragmanda; Kumru ve Yıldız'ın tatlı atışmaları devam ederken, aile yemeğinde Handan, Asuman'la uğraşmaktan zevk alır.

    Ekin, Doğan'a kendisini kurtaranın Çağatay olduğunu söylerken diğer tarafta düğün günü Doğan için kötü bir sürpriz hazırlayacaktır. Çağatay ve Ekin iş birliği yaparken birine arapa çarpar.

    Kaza sahnesini dikkatle izleyen izleyiciler, araba çarpan kişinin Çağatay olduğunu tespit etti.  İşte Yasak Elma 142. bölüm fragmanı...

    Yasak Elma 142. Bölüm Fragmanı İzle

    Yasak Elma 141. bölüm özeti

    Ekin'in gelmesi Doğan üstünde şok etkisi yaratırken, Ekin'i kimin kurtardığı büyük bir şaibedir.

    Doğan ona ihanet eden kişiyi affetmezken Çağatay, Doğan'ın gerçek yüzünü Yıldız'a göstermek ister.


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