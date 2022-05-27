Yasak Elma 144. bölüm fragmanı: Yine yangınlar yine Yıldız...

Yasak Elma 144. bölüm fragmanı: Yine yangınlar yine Yıldız...

Yasak Elma'nın yayınlanan fragmanında; Handan'ın zehirlendiği ve bunun suçlusu olarak Ender ile Yıldız'ı gösterdiği görüldü. Yıldız'ın arası ise Doğan'la yeniden açıldı.

Medyapım imzalı, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, fırtına gibi esiyor.

Şevval Sam, Eda Ece ,Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in başrolünde yer aldığı dizi; entrika dolu bölümlerle ekrana geliyor.

Entrikalarına her gün bir yenisini ekleyen dizinin yayınlanan fragmanında; Handan'ın zehirlendiği ve hastaneye yattığı görüldü.

Sonrasında oyun yaptığı anlaşılan Handan, Kumru'ya karşı Ender ve Yıldız'ı kötüledi. Onların kendisini zehirlediğini söyleyen Handan, olayların fitilini ateşledi.

Kumru'nun öfkesi ve Doğan'ın öğrendikleri sonrası Yıldız'ın başı belaya girerken, Handan ise durumdan zevk almaya başladı. Yasak Elma 144. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 144. bölüm fragmanı İZLE