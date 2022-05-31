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Yasak Elma 145. bölüm fragmanı: Çağatay'ın kardeşi ortaya çıktı!

Yasak Elma 145. bölüm fragmanı: Çağatay'ın kardeşi ortaya çıktı!

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin 145. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Sedai'nin Çağatay'ın kardeşi çıkması herkesin dengelerini değiştirdi. Doğan ise Çağatay'ı öldürmek için plan yaptı.