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    Yasak Elma 145. bölüm fragmanı: Çağatay'ın kardeşi ortaya çıktı!

    Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin 145. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Sedai'nin Çağatay'ın kardeşi çıkması herkesin dengelerini değiştirdi. Doğan ise Çağatay'ı öldürmek için plan yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 12:26
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    Yasak Elma 145. bölüm fragmanı: Çağatay'ın kardeşi ortaya çıktı!

    Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

    Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

    Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin 6 Haziran Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 145. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yayınlanan fragmanda; Sedai'nin Çağatay Kuyucu'nun kardeşi çıkması herkesin dengelerini değiştirirken Sedai, Doğan'dan yardım istedi.

    Doğan ise Sedai'ye, ''Çağatay'a miras davası aç. Ben de seni destekleyeyim.'' dedi.

    Doğan planlarının işe yaradığını düşünürken gerçekler ortaya çıktı. Sinirlenip ortamı terk eden Doğan'ın, ''Çağatay ölecek!'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Yasak Elma 145. bölüm fragmanı...

    Yasak Elma 145. Bölüm Fragmanı İzle


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