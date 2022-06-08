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    Yasak Elma 146. bölüm fragmanı: Ender, Yıldız ve Çağatay öldü!

    Yasak Elma'nın yayınlanan sezon finali fragmanında; Doğan'ın büyük bir oyun içerisinde olduğu, Ender, Yıldız ve Çağatay'ın ise trafik kazası geçirdiği görüldü.
    • 08.06.2022 - 10:32
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    Yasak Elma 146. bölüm fragmanı: Ender, Yıldız ve Çağatay öldü!

    Medyapım imzalı, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, sezon finaline giriyor.

    Entrika dolu 5. sezonu geride bırakan dizi, sezon finali fragmanıyla yine herkesin nefesini kesmeyi başardı.

    Yayınlanan fragmanda; Doğan ve Çağatay arasındaki iplerin gerildiği görüldü..

    Doğan, Çağatay'ı ortadan kaldırmak için yeni planlar kurmaya çalışırken, hesapta olmayan bazı gelişmeler yaşandı.

    Bu gelişmelerden birisi ise Yıldız'ın Çağatay'ın kullandığı arabaya binmesi oldu..

    Kaza yapan Yıldız, Çağatay ve Ender'den kimin kurtulacağı ve yeni sezonda neler olacağı merak konusu...Yasak Elma 146. bölüm fragmanı...

    Yasak Elma 146. bölüm fragmanı İZLE

    Yasak Elma 146. bölüm fragmanı: Ender, Yıldız ve Çağatay öldü! #1


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