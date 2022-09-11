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    Yasak Elma 147. bölüm fragmanı: Yıldız'ın kızı baldan tatlı, Halitcan yok, Doğan hapiste...

    Yasak Elma'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda Halitcan'ın yokluğu ve Eda'nın kızı dikkati çekerken, Doğan'ın hapishaneye girdiği görüldü.
    • 11.09.2022 - 13:40
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    Yasak Elma 147. bölüm fragmanı: Yıldız'ın kızı baldan tatlı, Halitcan yok, Doğan hapiste...

    İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, 6. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı dizi, yine entrika dolu sahnelerle nefes kesecek.

    Yeni sezon öncesi yayınlanan ilk fragmanda; Doğan'ın hapishaneye düştüğü, Çağatay'ın ise öldüğü görüldü.

    Ender ve Yıldız şirkette hakimiyet ilan ederken, Doğan ile Yıldız'ın bir kızı olması dikkati çekti.

    İzleyenler Halitcan'ı merak ederken, Doğan'ın hapishanede intikam planları yaptığı görüldü. İşte Yasak Elma 147. bölüm fragmanı...

    Yasak Elma 147. bölüm fragmanı İZLE

    Yasak Elma 147. bölüm fragmanı: Yıldız ın kızı baldan tatlı, Halitcan yok, Doğan hapiste... #1


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