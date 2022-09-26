Yasak Elma 148. bölüm 2. fragmanı: Yine kim öldürüldü?

Yasak Elma 148. bölüm 2. fragmanı: Yine kim öldürüldü?

Yasak Elma'nın yayınlanan yeni fragmanında; Doğan'ın Yıldız'a öfke kusmaya devam ettiği görüldü. Şirketteki ölüm haberi ise Yıldız ve Ender'i şoke etti.

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, 6. sezonu ile başladı.

Bugüne kadar sayısız oyuncunun gelip geçtiği ve entrika dolu konularıyla dikkati çeken Yasak Elma, yeni sezona da bomba gibi başladı.

Eda Ece ve Şevval Sam'ın yer aldığı yeni sezon reyting rekorları kırarken, son fragman ise "Yine kim öldürüldü?" sorularını gündeme getirdi.

Yıldız'a olan kızgınlığı geçmeyen ve kızından ayrı kaldığı zamanların hesabını soran Doğan, bir yandan da Ender ile uğraşıyor.

Ender'in oteline ortak olan Doğan'ı ortadan kaldırmak için planlar dönmeye devam ederken, şirket odasında kimin işinin bitirildiği ise merak edilmeye başlandı. İşte Yasak Elma 148. bölüm 2. fragmanı....

Yasak Elma 148. bölüm 2. fragmanı İZLE