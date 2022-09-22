Yasak Elma 148. bölüm fragmanı: Yıldız'ın yeni aşkına bakın...

Yasak Elma'nın yayınlanan son fragmanında; Yıldız'ın Doğan'dan sonra yeni bir aşka yelken açtığı görülürken, Doğan ise şirketin başına yeniden geçti.

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, 6. sezonu ile devam ediyor.

Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrolünde yer aldığı dizi, entrika dolu bölümlere sahne oluyor.

Yeni sezonda da fırtına gibi esen dizinin yayınlanan fragmanında; Yıldız'ın gecelere aktığı görüldü.

Gününü gün eden ve yeni bir aşka yelken açtığı görülen Yıldız, Doğan defterini ise tamamen kapattı.

Doğan'ın cephesinde işler yoluna girmeye başlarken, şirketi kimin paylaşacağı gündeme geldi.

Şirkete yeniden gelen ve ipleri ele geçirmek isteyen Doğan; Ender ve Yıldız'ı karşısına aldı. İşte Yasak Elma 148. bölüm fragmanı....

Yasak Elma 148. bölüm fragmanı İZLE