Yasak Elma 149. bölüm fragmanı: Yıldız'ın yeni aşkı yeniden Doğan mı?

Yasak Elma'nın yayınlanan yeni fragmanında; Kumru'nun ortalığı karıştırmaya başladığı görülürken, Yıldız ise yeniden Doğan'a dönmeyerek savaşın fitilini ateşledi.

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, 6. sezonu ile devam ediyor.

Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrolünde yer aldığı dizi, yeni sezonda da entrika dolu bölümlerle ekrana geliyor.

Doğan'ın hapishaneden çıktığı ve şirketin başına geçtiği yeni bölümden sonra yayınlanan fragman, nefes kesti.

Yayınlanan son fragmanda; Yıldız'ın Doğan'a dönmediği ve yeni bir aşkın başlangıcında olduğu görüldü.

Şirketin kötü durumda olduğunu söyleyen Doğan; Yıldız ve Ender'in parasız kaldığını söyledi.

Şirkette öldürülenin kim olduğu merak edilirken, ihale ise yine Yıldız ve Ender'e kaldı. İşte Yasak Elma 149. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 149. bölüm fragmanı İZLE