Yasak Elma 150. bölüm 2. fragmanı: Ve Zeynep geri döndü...

Yasak Elma'nın yayınlanan son fragmanında; Ender ve Yıldız'ın planının ellerinde patladığı, Yıldız'ın kardeşi Zeynep'in ise geri döndüğü görüldü.

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, 6. sezonu ile devam ediyor.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Şebnem Dönmez'in yer aldığı dizi, yeni sezonda da reyting rekorları kırıyor.

Yayınlanan her bölümü ile ilgi çeken ve izleyenlerini entrikaya doyuran diziye, eski oyuncu Sevda Erginci geri döndü.

Yayınlanan son fragmanda; Ender ve Yıldız'ın yeni bir plan üzerind çalıştığı ve bu pkan kapsamında yurt dışından birini getirttikleri görüldü.

Ancak Yıldız ve Ender'in planları bu defa işe yaramadı ve ellerinde patladı. Yurt dışından dönen Zeynep, Yıldız'ı şoke etti.

Ablası Yıldız ve annesi Asuman'ın yaşadığı yalıya gelen Zeynep, yeni tarzıyla ise olay oldu.

Peki, Zeynep neden döndü? Alihan nerede? Zeynep'in eşini kim oynayacak? Tüm bu soruların cevabı yeni bölümde Yasak Elma'da olacak!

İşte Yasak Elma 150. bölüm 2. fragmanı...

Yasak Elma 150. bölüm 2. fragmanı İZLE