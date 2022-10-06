Yasak Elma 150. bölüm fragmanı: Caner ve Emir hapiste.. Entrika başlıyor!

Yasak Elma'nın yayınlanan yeni fragmanında; Yıldız ve Ender'in yeni bir entrika peşinde olduğu görülürken, Caner ile Emir ise hapishaneye düştü.

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, 6. sezonu ile devam ediyor.

Her bölümde ayrı bir heyecana sahip olan dizinin son fragmanı, yine seyirciyi ekrana kilitledi.

Yayınlanan son fargmanda; Emir ve Caner'in hapishaneye düştüğü görülürken, onları ziyarete ise Kumru gitti.

Kumru'nun Caner ile birlikte yeni bir anlaşma yapmak istediği görülürken, Ender ve Yıldız cephesinde ise işler karıştı.

Kılık değiştiren Ender ve Yıldız, yeni entrikalar için hazırlıklarını tamamladı.

Doğan'ı saf dışı bırakmak isteyen ikilinin Handan ile ilgili alacağı karar ise heyecanla beklenmeye başladı. İşte Yasakn Elma 150. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 150. bölüm fragmanı İZLE