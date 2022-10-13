Yasak Elma 151. bölüm fragmanı: Yıldız bayıltıldı, Zeynep kaçırıldı!

Yasak Elma'nın yayınlanan son fragmanında; Zeynep'i kaçırmaya birinin geldiği, Yıldız'ın ise engel olmaya çalışırken bayıltıldığı görüldü.

İk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezpnu devam ediyor.

Final olacağı konuşulan dizinin yayınlanan 151. bölüm fragmanı, izleyenleri yine entrikaya doyuracak.

Yıldız ve Ender arasındaki işbirliği devam ederken, Handan'ın ağabeyi iyice meydana çıkmaya başladı.

Ender, Handan'ın ağabeyi ile ilgilenirken, onun imajını yeniledi ve Doğan'ın evine gelmesini sağladı.

Yıldız ve Ender Doğan'ın evini dikizlerken yakalanırken, asıl tehlike ise gece ortaya çıkardı.

Zeynep'i kaçırmak için eve birinin girdiği görüldü. O sırada Zeynep'in odasına gelen Yıldız ise karşı karşıya kaldı.

Yıldız'ı bayıltan ve Zeynep'i kaçıran kişinin kim olduğu, seyircinin merakını ikiye katladı.

İşte Yasak Elma 151. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 151. bölüm fragmanı İZLE