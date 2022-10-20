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    Yasak Elma 152. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Doğan barışacak mı?

    FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da, Zeynep'in geri dönmesiyle entrikalar da başladı. Yıldız'ın Doğan'la yakınlaşması dikkat çekti. İşte Yasak Elma 152. bölüm fragmanı...
    • 20.10.2022 - 10:32
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    Yasak Elma 152. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Doğan barışacak mı?

    İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

    FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

    Final olacağı konuşulan dizinin yayınlanan 151. bölüm fragmanı, izleyenleri yine entrikaya doyuracak.

    Dizinin son bölümünde Yıldız'ın kardeşi Zeynep, yurt dışından geri döndü. Eşiyle boşanacağı şokunu yaşayan Zeynep, eşinin adamları tarafından kaçırıldı.

    Yıldız'ın Zeynep'i kurtarmaya çalışırken saldırıya uğraması, sevenlerini korkuttu. Öleceği ve diziden ayrılacağı iddiaları gündemi salladı.

    Yeni bölüm fragmanında Yıldız ortaya çıkıyor. Doğan ve Yıldız arasında buzlar eriyor. İkili, akşam yemeği için sözleşiyor. İşte Yasak Elma 152. bölüm fragmanı...

    Yasak Elma 152. bölüm fragmanı İZLE

    Yasak Elma 152. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Doğan barışacak mı? #1


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